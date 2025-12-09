În România, stomatologia decontată aproape că nu există. Sumele sunt infime, iar nevoie pacienților depășesc valoarea deconturilor. În alte state, asigurările medicale oferite de stat conferă beneficii persoanelor asigurate.

Un exemplu de bună practică în privința asigurărilor de sănătate este Israelul.

Servicii medicale decontate în Israel

În Israel, statul decontează o serie de servicii minime, însă numărul lor este mare. Spre deosebire de România, în Israel se decontează de stat inclusiv îngrijirile paliative la domiciliu.

„Într-un stat cu sistem social așa cum este Israelul asigurarea basic de sănătate acoperă extrordinar de multe.

O asigurare similară cu CNAS-ul românesc va acoperi tot ce înseamnă investigație sau manoperă pentru multe afecțiunile.

Se acoperă terapii cu psiholog, terapii energetice, îngrijiri la domiciliu și chiar însoțitori la domiciliu”a explicat dr. Lorelei Nassar, implantolog și chirurg oro-maxilo-facial la Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Stomatologia decontată

Tot în Israel, stomatologia decontată se referă la asigurări private pe care oamenii le pot plăti. Ulterior, aceștia pot beneficia de serviciile medicale de care au nevoie.

În principiu, aceste asigurări pot acoperit costurile lucrărilor complexe. Este vorba despre protetică, chirurgie sau implantologie.

„Un sistem de sănătate de acest fel are și asigurări complementare. Pot asigura tratamentul cu implanturi dentare. Dar ele sunt plătite de către pacienți.

Dar sunt interesați pentru că văd beneficiile”, mai spune dr. Lorelei Nassar, implantolog și chirurg oro-maxilo-facial la Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Valoarea sumelor decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru stomatologie este mică. De aceea, mulți medici stomatologi nu încheie contracte și nu oferă servicii decontate. Stabilirea tarifelor de către cabinete determină o creștere a costurilor manoperei.

Pentru că este prea scump, oamenii evită să vină la stomatolog. În lipsa consultațiilor medicale, problemele se cronicizează, iar dinții nu pot fi salvați. De aceea, există un procent atât de mare de oameni cu edentație.