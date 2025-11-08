Stomatologia, între digitalizare și protocoale. Ce spun medicii

Stomatologia modernă se bazează atât pe evoluția tehnologică, cât și protocoale care trebuie respectate pentru ca serviciile oferite pacienților să fie de calitate și sigure, spune medicul Laur Alexandru Iacob.

„În momentul în care spunem medicină modernă, mulți pacienți se gândesc la digitalizare. Dar când spunem de o industrie atât de importantă dacă este sau nu modernă, dacă vorbim doar despre digitalizare, ne limităm foarte mult” susține dr. Laur Alexandru Iacob, medic stomatolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Totodată, medicii au nevoie și de protocoale pentru ca tratamentele și serviciile medicale oferite pacienților să fie sigure. „O medicină modernă înseamnă și protocoale. Evoluăm, aplicăm un tratament și cu cât trece mai mult timpul, acel tratament trece prin proba timpului” mai spune dr. Laur Alexandru Iacob, medic stomatolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.