Stomatologia, între digitalizare și protocoale. Ce spun medicii

FacebookEmailWhatsApp

Stomatologia modernă se bazează atât pe evoluția tehnologică, cât și protocoale care trebuie respectate pentru ca serviciile oferite pacienților să fie de calitate și sigure, spune medicul Laur Alexandru Iacob.

„În momentul în care spunem medicină modernă, mulți pacienți se gândesc la digitalizare. Dar când spunem de o industrie atât de importantă dacă este sau nu modernă, dacă vorbim doar despre digitalizare, ne limităm foarte mult” susține dr. Laur Alexandru Iacob, medic stomatolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Totodată, medicii au nevoie și de protocoale pentru ca tratamentele și serviciile medicale oferite pacienților să fie sigure. „O medicină modernă înseamnă și protocoale. Evoluăm, aplicăm un tratament și cu cât trece mai mult timpul, acel tratament trece prin proba timpului” mai spune dr. Laur Alexandru Iacob, medic stomatolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Supă de varză pentru slăbit – gustoasă, hrănitoare și ușor de preparat
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro