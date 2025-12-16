Stomatologie fără durere. Iată ce trebuie să știe pacienții VIDEO

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Tehnicile de intervenție stomatologică s-au îmbunătățit vizibil, astfel încât orice vizită la medicul stomatolog este astăzi lipsită de durere sau de disconfort.

„Este fără durere, pentru că pacientul beneficiază atât de ansestezie locală, adică îi facem injecție la locul unde urmează să lucrăm. Bineînțeles, în majoritatea cazurilor pacienții își doresc să fie sedați conștienți ca să nu mai fie participanți la actul medical” spune dr. Gabriel Cojocariu, medic chirurgie dento-alveolară și implantologie, fondatorul Clinicii Dentville, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

În privința sedării conștiente, medicii stomatologi susțin că este o metodă sigură, având în vedere că s-a studiat de-a lungul ultimilor 35 de ani.

„Este o tehnică predictibilă pentru că a trecut testul timpului, fiind studiată în ultimii 35 de ani” mai spune dr. Gabriel Cojocariu, medic chirurgie dento-alveolară și implantologie, fondatorul Clinicii Dentville, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Categorii: Exclusiv, Video
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