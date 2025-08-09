STUDIU: Boala pe care o putem face dacă domim prost

O nouă cercetare dedicată somnului arată că dacă dorimim puțin și fragmentat suntem mai predispuși la demență. Astfel, somnul neodihnitor poate dăuna vaselor de sânge din creier.

Oamenii de știință au identificat mai multe modificări ce se produc în structura și funcționarea anumitor celule specifice vaselor de sânge de la nivelul creierului (numite pericite), dar și alterări ale mecanisemelor moleculare care sunt responsabile cu privire la circulația sângelui la nivelul creierului.

„ Un somn fragmentat și neodihnitor afectează celulele vaselor de sânge din creier, perturbând fluxul sanguin și schimbul de substanțe, ceea ce accelerează declinul cognitiv în ultimii ani de viață” susține dr. Andrew Lim, cercetător principal al studiului și medic neurolog în cadrul Sunnybrook Health Sience Centre din Toronto, Canada.

Pentru a ajunge la aceste concluzii, oamenii de știință au folosit un grup țintă alcătuit din 600 de vârstnici. Acestora le-a fost monitorizat somnul cu ajutorul unor dispozitive similare ceasurilor inteligente. Astfel, cercetarea e evidențiat faptul că modificările apărute la nivelul pericitelor pot explica de ce un somn fragmentat provoacă leziuni ale vaslor mici din creier, generând astfel piederi ale memoriei și forme de declin cognitiv.