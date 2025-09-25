Succes spectaculos: fibrom gigant operat ca o naștere de dr. Gică Gheorghe, de la MedLife

Un fibrom uterin ajuns la dimensiunile unei sarcini de nouă luni la o femeie în vârstă de 47 de ani, care trăia de ani de zile cu disconfort, a fost rezolvat de o echipă medicală care a transformat provocarea uriașă într-un succes chirurgical spectaculos. „Am înțeles de la început că mă aflu în fața unui caz de mare complexitate și a unei provocări profesionale. Rolul unui medic cu experiență este să vadă dincolo de dificultatea cazului și să construiască un plan terapeutic precis”, a mărturisit

dr. Gică Gheorghe, medic primar obstetrică-ginecologie în cadrul MedLife Medical Park, care a reușit să redea sănătatea și speranța unei paciente.

Fibromul uterin este o formațiune necanceroasă, care se dezvoltă din mușchiul uterului. Poate fi de dimensiuni foarte mici, dar uneori poate crește foarte mult, ajungând să determine disconfort sau probleme în viața de zi cu zi.

Leiomioamele uterine, denumite în mod obișnuit fibroame, reprezintă unele dintre cele mai răspândite tumori ginecologice benigne, cu o incidență estimată de până la 70% în rândul femeilor de vârstă reproductivă. Deși multe cazuri sunt fără simptome, aproximativ 30% dintre femei prezintă simptome semnificative, cum ar fi sângerări uterine anormale, anemie feriprivă, infertilitate, dureri pelvine sau dorsale și tulburări urinare sau gastrointestinale, care necesită adesea intervenție medicală sau chirurgicală.

Intervenție chirurgicală provocatoare

De-a lungul timpului, dr. Gică Gheorghe a întâlnit mai multe cazuri complexe, fiecare cu provocările lui. Nici fibroamele uterine nu sunt întotdeauna ușor de operat — mai ales când sunt mari sau multiple.

O femeie care locuia în Marea Britanie, unde fusese diagnosticată în urmă cu cinci ani cu un fibrom uterin mic, a ajuns la dr. Gheorghe. Medicii englezi au ales o conduită de „așteptare”, prin monitorizare periodică. Dar timpul nu a fost un bun aliat: fibromul a crescut până a ocupat întreaga cavitate abdominală, provocând un disconfort insuportabil.

„Pacienta a venit la noi dintr-un sistem medical în care i s-a propus doar o monitorizare, fibromul ajungând într-un stadiu în care disconfortul abdominal devenise insuportabil. A venit cu optimism și încredere totală ceea ce a ajutat în recuperarea postoperatorie”, a spus dr. Gheorghe.

Când a ajuns la MedLife, decizia era clară: intervenția nu mai putea fi amânată. „Riscurile erau mari și cu atât mai mari cu cât se amâna mai mult intervenția: sângerări, compresii asupra organelor, degradarea stării generale. Din perspectiva mea, amânarea intervenției nu era o opțiune”, a afirmat dr. Gică Gheorghe.

Fibromul crescuse foarte mult, cât o sarcină de 9 luni, era o formațiune gigantă și, când fibroamele ajung la dimensiuni foarte mari, operația nu mai este deloc simplă. Medicul trebuie să facă o evaluare completă cu analize și investigații detaliate, să discute cu pacienta despre posibilele riscuri (de exemplu, sângerări mari sau necesitatea unei operații mai ample) și să fie pregătit pentru orice situație. În astfel de cazuri, este esențial ca intervenția să fie făcută de o echipă cu multă experiență în operații complexe, pentru ca rezultatul să fie unul sigur.

Astfel de cazuri sunt prezentate în literatura de specialitate, pentru că nu sunt foarte multe și este important ca experiența medicilor care se încumetă să opereze asemenea fibroame să fie împărtășită. În Germania, cercetătorii au făcut o analiză a literaturii de specialitate și au găsit aproximativ 60 de cazuri de fibrom uterin gigant.

„Pregătirea preoperatorie în echipă cu anestezistul, medicul de imagistică și colegii a constat în examinarea clinică și imagistică a formațiunii, pentru a decide abordarea chirurgicală cea mai bună, cu recuperare rapidă”, a spus dr. Gică Gheorghe. De obicei, intervențiile se fac laparoscopic, însă în acest caz dimensiunea formațiunii a impus chirurgia clasică.

„Având în vedere dimensiunile foarte mari ale fibromului, am optat pentru un abord îndrăzneț, printr-o incizie abdominală joasă, identică celei efectuate la operația cezariană, deși în astfel de cazuri se preferă o incizie verticală cu recuperare post-operatorie mult mai dificilă”, a explicat ginecologul.

Fibromul, scos ca un copil la cezariană

Operația nu a fost lipsită de provocări. Pediculii vasculari (niște tulpini, pline de vase de sânge, care leagă fibromul de restul corpului) au fost greu de abordat, iar extragerea formațiunii a semănat cu o naștere prin cezariană.

„Cel mai greu timp operator a fost extragerea acestei formațiuni, folosind manevre asemănătoare extragerii fătului la operația de cezariană. La finalul intervenției, am cântărit fibromul și am fost surprinși să descoperim că avea 3,1 kg, greutatea medie a unui copil la naștere. Însă cel mai emoționant moment a fost acela în care am reușit să extragem formațiunea și să constatăm că toate structurile esențiale au fost protejate. Am știut atunci că pacienta va fi în siguranță și va putea reveni la o viață normală”, a mărturisit dr. Gheorghe.

Pacienta nu a avut sângerări importante și nu a fost nevoie să i se transfere sânge, ci doar tratament cu fier intravenos. Recuperarea a fost surprinzător de rapidă, dispărând disconfortul abdominal, astfel că la 2 zile după operație femeia a fost externată; iar după 15 zile, aceasta a putut zbura înapoi în Marea Britanie, pentru a-și continua activitatea zilnica.

Încrederea – primul pas spre vindecare

Deși intervenția a fost dificilă, relația medic-pacientă a făcut diferența. „Am avut o discuție deschisă, onestă, dar și plină de încredere. Ceea ce contează este ca pacienta să simtă că medicul ei are nu doar cunoștințele, ci și controlul situației. Încrederea este, de fapt, primul pas spre vindecare. Când pacienta are certitudinea că este în grija unui medic și a unei echipe de top, se creează acel parteneriat care face diferența între reușită și eșec”, a subliniat dr. Gică Gheorghe.

Pentru medic, această operație a fost mai mult decât o reușită. „Este acel moment în care știi că experiența, concentrarea și perseverența dau roade. Bucuria nu este personală, ci profesională: satisfacția că pacienta va merge mai departe cu o viață sănătoasă. Cred că aceasta este esența practicii medicale: să transformi dificultatea într-o oportunitate de vindecare”, a spus ginecologul.

Experiența acestui caz vine și cu o lecție importantă pentru femeile care se confruntă cu fibroame uterine: amânarea nu este o soluție întotdeauna. „Le spun femeilor să nu lase frica să le conducă viața. Medicina modernă oferă soluții sigure și eficiente. Cu cât diagnosticul este abordat mai devreme, cu atât șansele de recuperare completă sunt mai mari,” este sfatul ginecologului.

