Sucurile acidulate, pericol pentru dantură. Ce spune dr. Lorelei Nassar VIDEO

Sucurile acidulate nu dar peste cap doar metabolismul, ci și sănătatea danturii. Consumul ridicat al acestor băuturi ne poate afecta dinții.

„Impactul sucurilor carbogazoase asupra danturii este dezastruos. Dacă un aliment rezistă în gură atâta timp cât în mestecăm, iar după mai rămâne doar gustul sau o mică încărcătură în salivă și o schimbare de ph, sucurile acționează nu numai prin aciditatea generată de gustul dulce, dar și prin bule și prin alte componente” susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog chirurgie oro-maxilo-facială, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar.

Medicii susțin faptul că un consum ridicat de sucuri acidulate ar putea să distrugă dinții complet.

„Sunt multe cercetări care descriu situații în care dinți extrași au fost plasați în sucuri acidulate și ei s-au descompus” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog chirurgie oro-maxilo-facială, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar.