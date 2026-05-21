Tânărul confirmat cu hantavirus, externat din spital

Tânărul de 25 de ani, confirmat cu hantavirus la Spitalul Județean de Urgență Arad a fost externat din spital. Medicii au precizat că și-a revenit complet.

„Pacientul diagnosticat cu tulpină de virus hanta a fost externat astăzi. El a fost internat pe data de 8 mai și diagnosticat cu tulpină de hantavirus existentă în România, pentru care nu au fost înregistrate cazuri de transmitere de la om la om, ci doar de la rozătoare la om”, a declarat Simina Roz, purtătorul de cuvânt al unității medicale, potrivit Agepres.

Tânărul a fost transportat de la Spitalul de Psihiatrie Ștei, la UPU Arad cu sindrom febril. Ulterior, a fost internat pe secția Boli Infecțioase a unității medicale.

Analizele efectuate au ieșit pozitive la hantavirus.