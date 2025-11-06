Tehnică modernă: Piele fermă și kilograme puține cu ajutorul medicului Mohamad Delbani

Persoanele care trec printr-un proces masiv de slăbire se confruntă deseori cu problema excesului de piele. Pentru a veni în sprijinul lor, au fost inventate numeroase proceduri prin care pielea să redevină fermă, după pierderea în greutate. O astfel de tehnică se utilizează cu succes și în cadrul clinicii de estetică și înfrumusețare Dr. Delbani.

După ce a obținut o diplomă în Statele Unite ale Americii, dr. Mohamad Delbani, specialist în chirurgie plastică, a învățat o tehnică modernă de remodelare corporală, denumită lipoaspirație avansată.

„Clinica Dr. Delbani nu este doar despre această procedură de remodelare corporală. Noi facem mai multe proceduri non invazive, cât și tratamente laser. Eu sunt supraspecializat pentru a efectua această intervenție de lipoaspirație avansată. Evident se bazează pe tehnici chirurgicale avansate, am făcut cursuri speciale, în Statele Unite ale Americii. Cu ajutorul tehnologiilor vom avea un rezultat cât mai spectaculos” susține dr. Mohamad Delbani – medic specialist chirurgie plastică și microchirurgie reparatorie – Clinica Dr. Delbani.

Procedură modernă cu dr. Mohamad Delbani

Scopul tehnologiei moderne pe care o utilizează dr. Mohamad Delbani este de a conferi pielii fermitate. Mai mult, un alt avantaj al procedurii este că îmbunătățește vizibil producția de colagen la nivelul pielii.

„Se bazează pe ultrasunete. Este un aparat care ne ajută să aspirăm grăsimea cât mai pură. Aspirăm grăsime cât mai repede și uniform. La sfârșit și este ultima tehnologie, lansată recent, este vorba despre radiofrecvența chirurgicală. Se bazează pe conceptul de fermitate a pielii, iar calitatea pielii se îmbunătățește, pentru că stimulează colagenul pe termen lung și evident ne ajută să scăpăm de riscul de laxitate a pielii” mai spune dr. Mohamad Delbani – medic specialist chirurgie plastică și microchirurgie reparatorie – Clinica Dr. Delbani.

Dr. Mohamad Delbani – medic specialist chirurgie plastică și microchirurgie reparatorie – Clinica Dr. Delbani – a fost prezent în cadrul Maratonului Medika TV Redefinirea esteticii în 2025.