Tehnica radioterapiei stereotactică și protejarea țesuturilor sănătoase din jurul tumorilor VIDEO

Radioterapia stereotactică reprezintă o metodă de tratament aplicată în cazul bolilor oncologice al cărei beneficiu este acela că țesuturile sănătoase din jurul tumorilor nu sunt afectate de radiațiile emisie de aparatura folosită.

Pentru a putea preveni impactul asupra țesuturilor sănătoase pe care radiațiile îl au este nevoie, în primul rând, de o imobilizare specială pentru pacient. Pentru că radioterapia stereotactică emite radiații țintite, este necesar ca pacienții să nu se miște în timpul procedurilor.

„În radioterapia stereotactică, pe lângă faptul că folosim niște mijloace de imobilizare a pacienților mai rigide și acea poziție se reproduce la fiecare ședință. Noi livrăm niște doze foarte mari într-o singură fracție și avem nevoie de această precizie submiliemtrică” spune dr. Alexandra Cîrstea medic specialist radioterapie – Centrul Medical Neolife, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Protejarea țesuturilor din jur se face și cu ajutorul altor specialiști care „calibrează” aparatele astfel încât doar tumora să fie țintită de radiațiile emise.

„Protejarea țesuturilor din jur de efectele radiaților se bazează și pe sprijinul colegilor din cadrul departamentului de Fizică Medicală. Ei reușesc să conformeze bine doza de readiații, astfel încât după ce termină conturul formațiunii tumorale, iradierea se oprește instant. Acolo s-a terminat formațiunea, acolo s-a terminat și doza de radiații” mai spune dr. Alexandra Cîrstea medic specialist radioterapie – Centrul Medical Neolife, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.