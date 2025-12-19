Tehnologia ne învață cum să putem controla emoțiile VIDEO

Institutul BrainMap oferă o serie de servicii prin care putem afla secretele mai puțin cunoscute ale creierului. Unul dintre avantajele utilizării instrumentelor utilizate de specialiștii Institutului BrainMap constă în faptul că putem să ne gestionăm mai bine propriile emoții și le putem înțelege.

„Suntem cu toții producători de emoții pentru că există zone specifice din creier pentru emoțiile care se produc în creierul nostru. Creierul înăuntrul lui produce emoții. Suntem total răspunzători de emoțiile din corpul nostru. De multe ori suntem tentați să căutăm în afara noastră cauza lucrurilor când, de fapt, soluția este înăuntrul nostru” spune Alina Diana Nemeș, terapeut Neurofeedback și co-fondatoare Institutul BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Iar acest exercițiu se realizează cu ajutorul unor instrumente speciale pe care specialiștii Institutului BrainMap le utilizează.

„Aceste instrumente pe care le folosim în cadrul antrenamentelor cerebrale ne ajută să ieșim din zona presupunerilor și aspectelor subiective și să vedem lucrurile într-o formă concretă, obiectivă, măsurabilă. Văzând concret ce se întâmplă în activitatea electrică a creierului, nu mai intervine factorul uman sau oboseală” mai spune Alina Diana Nemeș, terapeut Neurofeedback și co-fondatoare Institutul BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.