Terapii moderne în tratamentul HIV. Dr. Adrian Marinescu: „Tratamentul este de bună calitate”

În România, ultimele date arată că peste 16.000 de persoane infectate cu virusul HIV primesc tratamentul specific. Este vorba despre un cocktail terapeutic prin care sunt combinate mai multe tipuri de molecule ce suprimă virusul în organism și-l fac nedetectabil în sânge. Devenit nedetectabil, virusul HIV nu mai poate fi transmis prin sânge sau contact sexual neprotejat.

„Ce este important de știut este faptul că în România pacienții care au un diagnostic primesc tratament, iar tratamentul este de foarte bună calitate, la nivel de 2025. Aproximativ 16.000 de pacienți în acest moment. Cei mai mulți dintre ei au varianta cu o singură tabletă care e cea mai nouă. Foarte puțini sunt cei care să aibă un diagnostic și să nu primească tratament. Doar dacă n-au venit sau nu sunt în evidență din diferite motive” spune dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, invitat în cadrul emisiuni „Medika Antidrog”.

Există însă probleme din punct de vedere al identificării pacienților, pentru că nu se efectuează suficiente testări astfel încât cazurile care au nevoie de tratamentul ce le poate salva viața pacienților să fie descoperite și introduse în programul național de tratament specific infecției HIV.

„Problema este însă că testarea nu este pe măsură. Din păcate dacă vorbim despre oamenii la risc, iar consumatorii de droguri sunt pe primele poziții, e foarte greu să-i testezi suficient de des. Orice cetățean din România ar trebui să fie testat de HIV, hepatite, sifilis sau alte afecțiuni transmisibile, în aceeași măsură în care își fac teste uzuale. La pacienții la risc testările trebuie să se facă mult mai des, dar nu se întâmplă asta” mai spune dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, invitat în cadrul emisiuni „Medika Antidrog”.