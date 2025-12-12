Înainte de a rămâne însărcinată, orice femeie trebuie să meargă la medic. Există anumite teste pentru sănătatea mamei și viitorului copil. Ele trebuie făcute la recomandarea specialistului.

Planificarea unei sarcini implică și monitorizarea sănătății înainte de concepție. O serie de teste pot evidenția starea de sănătate a mamei.

Teste pentru sănătatea mamei și copilului

Medicii recomandă efectuarea unui screening înainte de concepție. Este important ca problemele medicale să fie rezolvate înainte ca femeia să rămână însărcinată.

„Într-adevăr pe perioada sarcinii pot să apară niște modificări ce pot fi asociate cu astenie, oboseală, greață vărsături sau somnolennță, lipsa poftei de mâncare. Noi le considerăm normale și facem tot posibilul să echilibrăm femeile. Noi recomandăm și screeningul. Investigațiile trebuie făcute înainte de concepție. Astfel știm că dacă am făcut totul și pacienta e în regulă, se începe totul cu dreptul. E bine să rezolvăm problemele, dacă apar, înainte de concepție” spune dr. Mihai Zaporojan, medic primar obstetrică ginecologie – Spitalul Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Examen medical în primul trimestru

Din păcate nu se întâmplă mereu așa. De foarte multe ori femeile vin la controale medicale după ce au făcut un test de sarcină, iar rezultatul a fost unul pozitiv.

„Nu se întâmplă însă mereu așa. Pacientele ajung la noi cu testul de sarcină pozitiv, iar apoi continuăm investigațiile. Sunt investigații de trimestrul I. Și de acolo începe monitorizarea. Avem un protocol și-l respectăm…” mai spune dr. Mihai Zaporojan, medic primar obstetrică ginecologie – Spitalul Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.