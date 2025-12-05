Testosteronul după 40 de ani: Mituri, realități și ce știm despre andropauză

După 40 de ani, mulți bărbați observă că ceva se schimbă, dar nu pot pune exact degetul pe problemă. Oboseala nu mai trece la fel de repede, masa musculară nu se păstrează ca înainte, dispoziția e mai labilă, iar dorința sexuală nu mai e la fel de spontană.

În jur, se vorbește tot mai des despre andropauză, testosteron scăzut și terapii care promit să dea ceasul înapoi. Dincolo de reclame și glume, merită să știi ce spune, de fapt, medicina despre testosteron după 40 de ani.

Ce face testosteronul și cum se modifică odată cu vârsta

Testosteronul este principalul hormon sexual masculin, produs în testicule, cu rol în dezvoltarea caracterelor sexuale, menținerea masei musculare și osoase, distribuția grăsimii, producția de spermă, dar și în energie, dispoziție și funcția cognitivă. În tinerețe, nivelul său atinge cotele maxime, după care începe să scadă, odată cu înaintarea în vârstă.

Studiile arată că, la unii bărbați cu vârste cuprinse între 40 și 70 de ani, testosteronul total scade în medie cu aproximativ 0,4-1% pe an, în timp ce testosteronul liber poate scădea mai repede. Alte cercetări sugerează că, la nivel de populație, media poate rămâne relativ stabilă, dar variabilitatea între indivizi crește, adică apar mai mulți bărbați cu valori foarte mici și foarte mari. Cu alte cuvinte, nu orice bărbat de 50 de ani are automat testosteronul prăbușit, iar vârsta este doar o piesă din puzzle, alături de greutate, somn, mișcare, medicamente, boli cronice, fumat sau consum de alcool.

Mituri despre andropauză și ce știm în realitate

Termenul de andropauză sau menopauză masculină sună spectaculos, dar este înșelător. La femei, menopauza înseamnă oprirea ovulației și o scădere bruscă, clară, a hormonilor, într-un interval relativ scurt. La bărbați, nu există un moment unic în care se închide robinetul. Producția de testosteron scade, de obicei, treptat, pe parcursul mai multor ani, iar mulți bărbați rămân în intervale considerate normale pentru laborator.

Totuși, fenomenul nu este doar o invenție de marketing. O parte dintre bărbați dezvoltă ceea ce se numește hipogonadism cu debut tardiv: combinația dintre niveluri scăzute de testosteron și simptome specifice. Între 25% și 30% dintre bărbații de peste 40 de ani pot avea valori biochimice scăzute, însă numai 6-12% au și simptome compatibile, deci nu fiecare analiză puțin sub medie înseamnă neapărat andropauză.

Mitul cum că toți bărbații trec prin andropauză, la fel ca femeile prin menopauză, nu este însă susținut de date. Realitatea e mai nuanțată: unii bărbați se adaptează bine la scăderea lentă a hormonului, alții dezvoltă un sindrom clar de deficit hormonal, iar la mulți dintre ei cauza principală este cumulul de factori de stil de viață și boli cronice și nu doar vârsta din buletin.

Terapia cu testosteron, stilul de viață și rolul celor apropiați

Terapia de substituție cu testosteron este un tratament destinat bărbaților cu deficit documentat și simptome clare. Înainte să pună totul pe seama andropauzei, medicul va căuta alte cauze posibile: tulburări ale tiroidei, depresie, apnee de somn, obezitate, diabet, efecte secundare ale unor medicamente (în special opioide, corticosteroizi, unele tratamente oncologice). Uneori, simpla corectare a acestor probleme, scăderea în greutate sau optimizarea somnului aduc o creștere spontană a testosteronului, fără nevoie de tratament hormonal. Ghidurile recomandă prudență și indică tratamentul numai atunci când beneficiile probabile depășesc riscurile.

În paralel, intervențiile de stil de viață rămân esențiale: antrenamentele de forță, scăderea în greutate când există obezitate, limitarea alcoolului, renunțarea la fumat și un somn suficient au demonstrat că pot susține atât nivelul de testosteron, cât și sănătatea generală. Pentru bărbații trecuți de 40 de ani, discuția despre testosteron poate fi prilej bun de a revizui programul de controale medicale, densitatea osoasă, tensiunea arterială sau riscul cardiovascular.

Și cei din jur au un rol în felul în care este trăită această etapă. Un partener, un prieten sau un adult din familie care aduce în discuție subiectul fără ironii, susținând un consult de specialitate, poate face diferența dintre ani de suferință tăcută și o abordare matură, informată. Uneori, un gest concret, cum ar fi un cadou bărbați care susține un stil de viață mai sănătos sau un moment de relaxare, poate deschide firesc conversația despre oboseală, somn, stres și schimbările de după 40 de ani. Dincolo de cadou însă, ceea ce contează este să nu rămâi singur cu semnele de întrebare, ci să le aduci în cabinetul unui medic, acolo unde miturile despre testosteron vor fi risipite, iar rezultatele analizelor vor scoate la iveală ce este de făcut.