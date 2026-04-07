Timișoara are primul centru pentru tratamentul marilor arși din România

La Timișoara există primul centru pentru tratamentul marilor arși din România. Alte două unități medicale cu profil similar urmează să fie finalizate la Târgu Mureș și București, în cadrul Spitalului Grigore Alexandrescu.

„Astăzi este Ziua Mondială a Sănătăţii şi apreciez extraordinar de mult faptul că aţi acceptat invitaţia Ministerului Sănătaţii de a sărbători împreună Ziua Mondială a Sănătăţii în acest mod, într-un obiectiv de investiţii strategic pentru ţara noastră. Vorbim despre primul centru de arşi grav din România construit în perioada post-decembristă”, a precizat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Ministrul Sănătăţii a subliniat că acesta este doar începutul pentru România, în ceea ce priveşte centrele pentru Mari Arşi.

”Nu voi intra în detalii tehnice, cunoaştem foarte bine proiectul, felicit pe toţi cei care au participat la derularea acestui obiectiv de investiţii, echipa spitalului, echipa Consiliului Judeţean, echipа de constructori şi, nu în ultimul rând, echipa Ministerului Sănătăţii care a implementat în ultimii ani de zile acest proiect şi domnule preşedinte, acesta este doar începutul pentru că România mai are nevoie de încă cel puţin un spital de aş grav la Bucureşti şi sperăm ca tot împreună cu Banca Mondială să putem demara în viitorul apropiat acest proiect”, a menţionat Rogobete.