Timpul estimat de internare pentru afecțiunile prostatei tratate chirurgical VIDEO

Datorită evoluției tehnologice, timpul petrecut în spital după o intervenție chirurgicală la prostată s-a redus considerabil. Astăzi, chiar și pentru cele mai complicate operații, efectuate cu ajutorul roboților chirurgicali, un pacient petrece internat în spital maximum trei zile.

În cazul majorității intervențiilor chirurgicale efectuate la nivelul prostatei, un pacient petrece internat în spital maximum două zile, spun specialiștii care efectuează aceste operații.

„În cazul unui pacient cu adenom de prostată, internarea durează două zile. Pentru un pacient cu tumoră vezicală căruia i se efectuează și intervenție endoscopică pe canalul urinar pentru îndepărtarea acelui polip, internarea durează 24-48 de ani. La cele mai multe afecțiuni internările sunt de scurtă durată” spune dr. Gheorghe Niță, medic primar urolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Beneficiile utilizării roboților chirurgicali

Chirurgia robotică este o realitate chiar și în spitalele românești fie publice, fie private. Medicii s-au specializat în utilizarea roboților chirurgicali, iar astăzi multe intervenții se realizează cu ajutorul lor.

Principalul beneficiu al chirurgiei robotice constă în recuperarea rapidă a pacienților. Astăzi, chiar și cele mai complicate intervenții care se realizează la nivelul prostatei impun o internare de cel mult trei zile, spun medicii specialiști.

„La intervențiile mai mari, așa cum sunt cele de cancer de prostată care presupun utilizarea chirurgiei robotice, internarea este de trei zile. Pacientul trebuie să mai poarte sondă și post operator cam 7 zile” mai spune dr. Gheorghe Niță, medic primar urolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.