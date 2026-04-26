Tinerii asociază alcoolul cu alte substanțe interzise. Care sunt cauzele VIDEO

Consumul abuziv de alcool în rândul tinerilor este o realitate. Din nefericire ei nu se opresc doar la alcool, ci îl asociază cu alte substanțe.

„Tinerii care consumă abuziv alcool îl asociază cu alte toxice. Uneori, mai rar, îl asociază cu jocurile de noroc. La vârste tinere, în prezent, alcoolul este rare ori folosit ca drog principal” spune dr. Irina Alexandra Mărunțel, medic primar psihiatru la Centrul de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor „Sf. Stelin” din București, invtată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Principalul motiv al acestei asocieri este legat de dorința de a obține cât mai repede efectele euforice pe care atât alcool, cât și celelalte substanțe el produc.

„Tinerii în ziua de azi nu mai au răbdare și din dorința de a beneficia de efectele halucinogene ale alcoolului sau ale substanțelor ajung să le asocieze” mai spune dr. Irina Alexandra Mărunțel, medic primar psihiatru la Centrul de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor „Sf. Stelin” din București, invtată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.