Tot mai mulți copii se îmbolnăvesc de gripă. Medicii recomandă vaccinarea

Sezonul gripal a debutat în forță, spitalele de boli infecțioase și cele de pediatrie fiind asaltate de cazuri ale copiilor diagnosticați cu gripă. Medicii recomandă vaccinarea imediată a copiilor și chiar a adulților ca metodă preventivă.

Gripa provoacă deja îmbolnăviri printre români, copii fiind printre cei mai expuși. Simptomele sunt greu de deosebit pentru că se aseamănă foarte mult cu cele de COVID-19.

„Nu se mai diferențiză gripa de COVID. Simptomele par tipice pentru gripă, dar poate fi COVID. În cazul copiilor care au și comorbidități complicațiile pe care le provoacă gripa sunt foarte grave” susține medicul Claudia Cobzaru, medic infecționist în cadrul Spitalului „Victor Gomoiu” din București, potrivit Antena3.

În farmacii există deja vaccinuri antigripale pentru copii, cu administrare intranazală. Adulții se pot vaccina cu seruri injectabile. Mai mult, aceste vaccinuri se pot elibera gratuit sau prin compensare de 50%.