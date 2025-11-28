Tot mai mulți români descoperă târziu bolile infecțioase de care suferă

Evoluţia bolilor infecţioase netratate la timp este similară cu cea a unui cancer descoperit târziu, spune medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”.

El afirmă că au existat cazuri în pacienţi care erau infectaţi cu HIV sau cu virus hepatic au ajuns la deces în momentul în care le-a fost descoperit diagnosticul, deşi bolile de care sufereau erau fie prevenibile, fie tratabile.

„În cazul unui diagnostic pus tardiv este aceeaşi discuţie (ca în cazul cancerului – n.r.). De exemplu, la infecţia HIV, în momentul în care pacientul ar avea un diagnostic pus la timp, nu spun chiar din primul moment, dar să nu ajungă foarte târziu, speranţa de viaţă ar putea să fie egală cu a unei persoane care nu are deloc virusul, poate să trăiască cât îi e scris, o sută de ani, sigur, cu unele lucruri, monitorizări. Dacă ajunge târziu la medic, e posibil să vină în ultimul stadiu şi, din păcate, să ajungă la deces în momentul în care descoperă diagnosticul” a spus medicul Adrian Marinescu.