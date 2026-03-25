Tuberculoza, o problemă în România. Pacienții ajung prea târziu la medic

România se confruntă cu o incidență crescută a tuberculozei, fiind țara europeană cu cele mai multe cazuri.

Marea problemă, arată medicii, este faptul că pacienții ajung prea târziu la spital pentru diagnostic. Unul din cinci bolnavi este diagnosticat tardiv, de aceea boala este și mai greu de tratat și, totodată, se răspândește mult mai repede.

Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Tuberculozei, Institutul „Marius Nasta” a găzduit o conferință de presă care a reunit reprezentanți de marcă ai domeniului sănătății publice: Excelența Sa Ambasadorul Japoniei, reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății, ai Ministerului Sănătății, ai Institutului Național de Sănătate Publică și ai Institutului „Marius Nasta”.

Problemele identificate

•Pacienții nu recunosc simptomele sau ajung târziu la medic

•Boala este descoperită în stadii avansate

•Există dificultăți în accesul la servicii medicale, mai ales în comunități vulnerabile