Tulburarea bipolară sau lupta cu proprii demoni ai minții. Povestea lui Andrei Nistor, omul care a reușit să-și gestioneze boala VIDEO

De cele mai multe ori, persoanele care sunt diagnosticate cu o afecțiune psihică sunt adesea dați la o parte din viețile celor apropiați. Andrei Nistor este pacient diagnosticat cu tulburare bipolară, iar în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare” a vorbit despre cât de importantă este acceptarea în gestionarea unei astfel de afecțiuni. De mult ori, neacceptarea intervine chiar în cazul pacienților, tocmai pentru că sunt priviți diferit de ceilalți.

„Mă refer la propria persoană și îmi vin în minte două episoade maniacale, unul în 2012, celălalt în 2013. Al doilea a apărut pe fondul renunțării la tratament din cauza neacceptării. Să accepți un diagnostic psihiatric în România este dificil. Ce înseamnă asta? Că vei renunța la tratament, iar asta nu e bine deloc. Nu ai grijă de tine, consideri că poți gestiona situația” mărturisește Andrei Nistor, fondator și președinte al Asociației „Equilibrium”, invitat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.

Pe lângă tratamentul medicamentos și relația cu medicii, pacienții cu tulburare bipolară trebuie să învețe să-și accepte diagnosticul pentru a putea gestiona această afecțiune. Practic, acceptarea face parte din conduita terapeutică.

„Cred că 99% din persoanele cu tulburare bipolară se confruntă cu neacceptare. Îți e greu să accepți. Un episod maniacal apare din senin, cumva cu niște semne înainte. Începi să nu mai dormi zile la rând, apoi ajungi la manie. Dar cu acceptate, cu medicație și cu o igienă asupra vieții ne putem da seama că putem gestiona cu bine această situație” mai spune Andrei Nistor, fondator și președinte al Asociației „Equilibrium”, invitat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.