Tumoră pleurală de 2,3 kg, extirpată cu succes de medicii SJU Pitești

Premieră medicală în județul Argeș, după ce medicii Spitalului Județean de Urgență Pitești au extirpat o tumoră de 2,3 kilograme la o pacientă de 74 de ani.

Pacienta ajunsese la spital din cauza unor probleme generate de o hipoglicemie. Examenele imagistice au evidențiat prezența tumorii gigant care ocupa aproape toată zona hemitoracelui drept.

„Acest caz a reprezentat o provocare majoră atât din punct de vedere chirurgical, cât și anestezic. Tumora ocupa aproape în totalitate hemitoracele drept, comprima structurile intratoracice și determinase inclusiv torsiunea lobului pulmonar inferior drept. Particularitatea cazului este dată de asocierea cu sindromul Doege-Potter, o afecțiune extrem de rară, cu o incidență estimată la aproximativ 35 de cazuri la 10 milioane de locuitori. Această afecțiune poate provoca hipoglicemii severe, inclusiv episoade de comă hipoglicemică. Intervenția chirurgicală a avut nu doar rolul de a îndepărta formațiunea tumorală, ci și de a elimina cauza dezechilibrului metabolic care punea în pericol viața pacientei. Este o premieră prin dimensiunea tumorii, sindromul produs de aceasta și necesitatea intervenției pentru reglarea metabolismului pacientei„ susține dr. Alexandru Stoian, medic primar chirurgie toracică, coordonatorul echipei medicale.

Operația a fost realizată de dr. Alexandru Stoian, medic primar chirurgie toracică, cu sprijinul dr. Adriana Petolea, medic primar chirurgie generală, și al echipei de Anestezie și Terapie Intensivă formate din dr. Gheorghe Voican și dr. Alina Oțeleanu.