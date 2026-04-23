UMF „Carol Davila” va avea un centru de excelență în cercetare

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București a pus bazele unui centru de excelență. În cadrul entități vor fi integrate cercetarea, diagnosticul clinic, studiile translaționale, dar și bioinformatica.

Crearea centrului a fost posibilă prin câștigarea proiectului EXCELY „Excellence Center in Liquid Biopsy in Personalized Medicine’, finanțat prin programul Horizon Europe, apelul ‘Teaming for Excellence”.

„XCELY reprezintă un moment de cotitură pentru cercetarea biomedicală din România, fiind primul proiect de acest tip din țara noastră – un centru care integrează cercetarea de vârf, infrastructura clinică și inteligența artificială pentru a transforma modul în care detectăm și tratăm cancerul și bolile cardiovasculare. Suntem mândri că aducem România pe harta europeană a medicinei de precizie, în parteneriat cu instituții de top la nivel mondial” susține medicul Viorel Jinga, rectorul UMF „Carol Davila” din București.

Prin rețeaua de spitale clinice, Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” va coordona testarea a peste 5.000 de pacienți și va stabili primul laborator certificat internațional de biopsie lichidă din România, împreună cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Genomică, potrivit Agerpres.