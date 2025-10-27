UMF Cluj, premiată pentru un proiect inovator dedicat sănătății copiilor

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a fost recompensată cu Diploma de Excelențăla Romanian Healthcare Awards 2025, la categoria „Proiectul de cercetare al anului!”. Distincția a fost obținută prin Institutul de Cercetare Biomedicală – MEDFUTURE și Departamentul de Medicină Personalizată și Boli Rare.

Premiul a fost acordat pentru proiectul „Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate de tip preventiv prin dezvoltarea unui laborator analitic și a unui program pilot de screening neonatal pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi – METABO MS”, o inițiativă ce urmărește reducerea inegalităților în sănătate și promovarea medicinei preventive în România.

Programul Metabo MS – Screening Nou-născuți are ca obiectiv identificarea precoce a 32 de boli genetice de metabolism care pot fi depistate imediat după naștere. Diagnosticarea și intervenția timpurie le oferă copiilor șansa la tratamente adecvate și la o viață sănătoasă.

Proiectul a impresionat juriul internațional format din 26 de membri din România, Statele Unite, Polonia, Danemarca, Portugalia, Norvegia, Estonia, Grecia și Republica Moldova. „Acest premiu aduce știința mai aproape de oameni și speranță acolo unde este cea mai mare nevoie de ea”, au declarat reprezentanții UMF Cluj după primirea distincției.

Inițiativa reprezintă un pas semnificativ în dezvoltarea medicinei preventive și a sănătății copiilor în România, consolidând poziția universității clujene ca lider în cercetarea biomedicală aplicată și în protejarea grupurilor vulnerabile.