Un deceniu de excelență în estetică și înfrumusețare, la Swiss Clinique. Ce spune managerul Valentin Burada

Prezentă în 42 de orașe din România, Swiss Clinique dovedește că frumusețea înseamnă invoație, pasiune și rigurozitate. De 10 ani, Swiss Clinique investește în servicii de calitate, formând profesional specialiștii care au grijă de frumusețea pacientelor care le solicită serviciile.

În deceniul care a trecut de la momentul în care Swiss Clinique și-a început activitatea în România, peste o sută de mii de paciente au beneficiat de serviciile medicale oferite de specialiștii acestei rețele de clinici, prezente în 42 de orașe din țara noastră.

Statistica este una îmbucurătoare și demonstrează faptul că Swiss Clinique este o companie serioasă care face lucrurile să funcționeze perfect.

„Am împlinit 10 ani și 102.000 de paciente unice tratate. Aproape că au conicis odată cu această aniversare, o sută de mii de pacienți tratați înseamnă ceva. Ne încarcă și ne energizează aceste cifre. Am învățat multe lucruri în acești 10 ani. Visul meu este să eliminăm tursimul medical din România, să nu mai plece nicio pacientă în Turcia, să rămână la noi, unde sunt doctori grozavi, iar operațiile estetice chiar sunt un succes” susține Valentin Burada, manager al Swiss Clinique.

One Stop Shop, la Swiss Clinique

Activitatea Swiss Clinique este una diversificată. Politica serivicilor pe care le oferă are la bază conceptul One Stop Shop. Potivit acestui concept, clinica oferă servicii medicale complete, complexe și, în același timp, personalizate.

Astfel, o femeie care apelează la tehnici și tehnologii de înfrumusețare, poate beneficia în cadrul Swiss Clinique și de consultații și intervenții stomatologice sau de metode de diagnostic din sfera ginecologiei.

„Am o echipă fantastică. Sunt 40 de medici în echipa noastră, specialiști dermatologi, chirurgi plasticieni. Noi avem un concept – One Stop Shop – abordăm mai multe specializări, nu doar chirurgie plastică și intervenții estetice corporale, ci și stomatologie, ginecologie, terapii regenerative intravenoase, aparate de remodelare corporală minim invaziv. Abordarea este vastă pentru a deservi toate dorințele și nevoile și să oferim nu o singură soluție. Avem o problemă, o putem aborda în mai multe soluții diferite” mai spune Valentin Burada, manager al Swiss Clinique.

Valentin Burada, managerul Swiss Clinique a fost prezent în cadrul Maratonului Medika TV – Redefinirea esteticii în 2025, oferindu-le telespectatorilor informații relevante despre cele mai noi tendințe în estetică.