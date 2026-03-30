Un nou ghid pentru controlul colesterolului: Prevenția și monitorizarea riscului cardiovascular

Un nou set de recomandări pentru evaluarea şi controlul colesterolului pune accent pe prevenţia timpurie şi pe adaptarea deciziilor medicale la riscul individual al fiecărei persoane. Noul ghid 2026 al al Colegiului American de Cardiologie (ACC) şi al Asociaţiei Americane a Inimii (AHA) subliniază importanţa depistării precoce şi a intervenţiei asupra factorilor de risc modificabili pentru a reduce bolile cardiovasculare pe termen lung.

Pentru prima dată din 2018, ACC (American College of Cardiology) şi AHA (American Heart Association) au actualizat ghidul clinic privind screeningul şi managementul colesterolului.

Documentul a fost publicat simultan în revistele Journal of the American College of Cardiology – JACC şi Circulation şi a fost prezentat la sesiunea ştiinţifică anuală a ACC din 28 martie 2026, la New Orleans.

Noul ghid se concentrează pe reducerea nivelurilor crescute de colesterol LDL (lipoproteine cu densitate joasă), cunoscut drept „colesterol rău”, dar şi a altor tipuri de lipide din sânge, precum lipoproteina(a), abreviată Lp(a).

Totodată, documentul subliniază necesitatea screeningului mai devreme în viaţă, mai ales la persoanele cu antecedente familiale de boli cardiovasculare, şi utilizarea unor estimări mai personalizate ale riscului, pentru a sprijini deciziile comune între medic şi pacient.

Autorii arată că scăderea valorilor LDL este asociată cu reducerea riscului de infarct miocardic, AVC (accident vascular cerebral) şi insuficienţă cardiacă. De asemenea, menţinerea valorilor lipidelor în limite normale şi al tensiunii arteriale încă din tinereţe contribuie la menţinerea sănătăţii cardiovasculare pe tot parcursul vieţii.

Actualizarea recomnadărilor vine în contextul în care aproximativ un adult din patru din Statele Unite are valori crescute ale colesterolului LDL, un factor de risc major pentru ateroscleroză – îngustarea sau rigidizarea arterelor. Acumularea de lipide favorizează formarea plăcilor de aterom în vase, care pot bloca circulaţia. În anumite condiţii, aceste plăci se pot desprinde şi pot declanşa infarct sau AVC.

Ghidul reafirmă importanţa măsurilor de bază pentru sănătatea inimii: alimentaţie echilibrată, activitate fizică regulată, evitarea fumatului, somn suficient şi de bună calitate şi menţinerea unei greutăţi normale.

Aproximativ 80–90% dintre bolile cardiovasculare sunt legate, cel puţin parţial, de factori de risc modificabili, motiv pentru care intervenţiile asupra stilului de viaţă rămân esenţiale.