UNICEF: Copiii consumă tot mai multe alimente procesate și își riscă viața

La nivel global, consumul alimentelor intens procesate în rândul copiilor a crescut alarmant. Iar odată cu el și riscul pentru sănătate al copiilor.

Avertismentul a fost făcut de UNICEF, în baza unui studiu privind consumul de alimente ultraprocesate în rândul copiilor.

Raportul UNICEF se bazează și pe concluziile unui studiu publicat în The Lancet în care sunt prezentate în detaliu consecințele negative pe care alimentele procesate le au asupra sănătății copiilor.

Alimentele ultraprocesate nu au elemente minerale esențiale pentru organism. De multe ori sunt doar un amestec de zahăr, sare, grăsimi nesănătoase, aditivi și amidon industrial.

În studiu au fost incluse 11 țări, iar concluzia a fost că între 10% și 35% dintre copiii mai mici de cinci ani consumau astfel de alimente.