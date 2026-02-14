Vaccin nou împotriva poliomielitei primește certificarea din partea Organizației Mondiale a Sănătății

Organizația Mondială a Sănătății a introdus pe lista produselor precalificate un nou vaccin împotriva poliomielitei. Datorită acestei decizii, serul poate fi utilizat rapid în campanii de imunizare și ajută astfel la demersurile globale de eradicare a bolii.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat vineri că a precalificat un vaccin oral nou împotriva poliomielitei de tip 2, denumit nOPV2, pentru a accelera demersurile de eradicare a bolii.

Precalificarea certifică faptul că vaccinul respectă standardele internaţionale de calitate şi siguranţă şi permite agenţiilor Naţiunilor Unite, precum UNICEF, să îl achiziţioneze şi să îl distribuie în cadrul campaniilor de imunizare.

Potrivit OMS, vaccinul nOPV2 este conceput pentru a fi mai stabil genetic decât vaccinurile orale antipolio utilizate anterior. Această caracteristică reduce riscul apariţiei unor noi focare generate de vaccin şi contribuie la întreruperea transmiterii virusului.

Decizia vine după angajamentul asumat în decembrie de lideri internaţionali de a aloca 1,9 miliarde de dolari pentru susţinerea eforturilor de eradicare a poliomielitei. Fondurile ar urma să sprijine protejarea anuală a 370 de milioane de copii, pe fondul unor reduceri bugetare recente.

Poliomielita este o boală infecţioasă gravă, care afectează cu precădere copiii sub 5 ani şi poate provoca paralizie permanentă, apărută la nivelul membrelor, sau chiar deces, prin afectarea muşchilor respiratori.

Virusul se transmite pe cale fecal-orală, prin ingerarea alimentelor sau a apei contaminate cu materii fecale în care virusul este prezent timp îndelungat, sau aeriană, prin picături, virusul fiind prezent în secreţiile naso-faringiene.

În absenţa unui tratament specific, vaccinarea reprezintă singura metodă eficientă de prevenţie.

Deşi Europa a fost declarată liberă de poliomielită în 2002, virusul continuă să circule în alte regiuni ale lumii, ceea ce menţine riscul introducerii infecţiei pe teritoriul ţărilor europene şi al răspândirii sale în rândul persoanelor nevaccinate.