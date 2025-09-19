Vaccinul face diferența între viață și moarte. Bolile de care pot fi feriți copiii dacă părinții acceptă imunizarea

Boli considerate aproape eradicate revin în atenția medicilor pentru că rata de vaccinare a scăzut foarte mult. Rujeola, una dintre afecțiuni, a provocat deja mai multe epidemii în România, iar acum amenințarea vine din partea unor boli precum tusea convulsivă sau poliomielita.

„Noi am intrat în epidemia de COVI-19, dintr-o epidemie de rujeolă. Epidemiile de rujeolă au fost repetitive, chiar și când rata vaccinării era mult mai bună. Sigur, că este de dorit să ne imunizăm prin vaccinare. Este mai sigur, mai puțin riscant, nu avem riscul complicații” a explicat dr. Evelyn Cristescu, medic de familie, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Alte boli care ridică probleme medicilor sunt tusea convulsivă și poliomielita. Aceste afecțiuni pot fi prevenite, de asemenea, prin vaccinare.

„Ce mi se pare mie mai grav este că se înmulțesc cazurile de tuse convulsivă la toate vârstele, iar la copilul mic este o problemă uriașă. Suntem din cauza ratei a vaccinării foarte mici, începem să ne punem problema poliomielitei” a mai spus dr. Evelyn Cristescu, medic de familie, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.