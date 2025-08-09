Vaccinul potrivit pentru destinația de vacanță aleasă

Specialiștii în medicină de călătorie atrag atenția că vaccinurile necesare înaintea unei vacanțe depind de țara de destinație și de riscurile sanitare din zonă. De aceea este important să plecăm în vacanță cu toate vaccinurile efectuate conform recomandărilor medicale.

Printre cele mai frecvent recomandate se numără:

Vaccinul împotriva febrei tifoide – indicat pentru călătoriile în regiuni cu igienă precară sau infrastructură sanitară deficitară.

Vaccinul împotriva hepatitei A – necesar în țările în curs de dezvoltare sau în zone cu apă și alimente potențial contaminate.

Vaccinul împotriva hepatitei B – recomandat în țările cu incidență ridicată a bolii sau în cazul contactului cu sânge ori fluide corporale.

Vaccinul împotriva febrei galbene – obligatoriu în anumite state din Africa și America de Sud; este trecut pe certificatul internațional de vaccinare.

Vaccinul împotriva encefalitei japoneze – util în călătoriile în zone rurale din Asia, mai ales în sezonul de transmitere a virusului.

Vaccinurile împotriva meningitei – recomandate pentru „centura meningococică” din Africa sub-sahariană și Orientul Mijlociu.

Vaccinul împotriva rabiei – indicat în zone cu risc crescut de contact cu animale sălbatice sau domestice.

Medicii recomandă programarea unei consultații cu cel puțin 4-6 săptămâni înainte de plecare, pentru a asigura protecția optimă împotriva bolilor specifice fiecărei regiuni.

Există și state care obligă turiștii care le vizitează să prezinte dovada vaccinării.

Conform CDC, următoarele țări impun vaccinarea obligatorie împotriva febrei galbene pentru toți călătorii de peste 9 luni/1 an: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Republica Centrafricană, Congo, Coasta de Fildeș, Republica Democrată Congo, Gabon, Ghana, Guinea-Bissau, Kenya, Liberia, Mali, Niger, Senegal, Sierra Leone, Sudan de Sud, Togo, Mali și alte state africane .

În America de Sud, vaccinarea este obligatorie pentru vizitatorii care provin din zone cu risc ridicat sau chiar pentru toți destinatarii – exemplu: Bolivia și Guyana Franceză.