VIDEO Asociația „Zi de Bine” formează psihologi specializați în lupta împotriva adicțiilor

Controlul și prevenirea comportamentelor adictive reprezintă provocări pentru autoritățile din România. La Voila, cu ajutorul Asociației „Zi de Bine”, a fost creat singurul centru public din țară unde adolescenții și tinerii din țară cu probleme legate de adicții primesc tratament și consiliere. Totodată, Asociația „Zi de Bine” a inițiat și un program de formare pentru terapeuții din alte județe ale țării astfel încât aceștia să ajute în comunitățile lor tinerii și adolescenții care au comportamente adictive.

Pentru că fenomenul este răspândit la nivel național, iar necesitatea susținerii tinerilor care au comportament adictiv este mare, Asociația „Zi de Bine” a inițiat programe de formare profesională pentru terapeuți, astfel încât și în alte județe din România să existe sprijin în acest sens.

„Noi ne-am dorit prin acest proiect să avem măcar un psiholog format. Din toată țara ajung la Voila, unde vor găsi suport. Și am zis ca măcar un psiholog format pe adicții să fie format în zona sau orașul unde oamenii locuiesc. Și uite că a avut succes perspectiva noastră și ne gândim deja la a doua formare, deja sunt înscriși peste 300 de terapeuți” susține Gabriela Gogan, coordonator de programe al Asociației „Zi de Bine”, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

zi