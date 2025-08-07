VIDEO Boala care poate să recidiveze de mai multe ori. Din fericire poate fi mereu tratată

Pietrele la rinichi reprezintă una din afecțiunile cu o rată de recidivă foarte ridicată. Din fericire, tratamentele minim invazive, așa cum este retroscopia, pot ajuta la vindecarea afecțiunii de fiecare dată.

„50 dintre pacienții cu pietre la rinichi refac aceste formațiuni. Dar retroscopia îi ajută pe pacienți să se recupereze mai repede” susține dr. Gheorghe Niță, medic primar urolog, invitat la „Doctor Medika”.

Această procedură medicală este foarte eficientă având în vedere faptul că traumatismul asupra rinichiului este unul scăzut. Iar asta o face pretabilă pentru a fi aplicată ori de cât ori o persoană suferă de pietre la rinichi.

„Traumatismului asupra rinichiului este unul minimal și nu ai nicio problemă de a repeta procedura în condițiile unei patologii care recidivează frecvent” mai spune dr. Gheorghe Niță, medic primar urolog, invitat la „Doctor Medika”.

