VIDEO Boala ginecologică greu de depistat și care provoacă dureri greu de suportat

Varicele sunt asociate, de cele mai multe ori, cu umflăturile și durerile care apar la picioare. Aceste probleme pot apărea și în zona uterului, boala fiind cunoscută sub numele de varicele uterului. Principalul simptom este durerea, iar această afecțiune este foarte greu de depistat.

„Există o altă afecțiune ce este prost diagnosticată, ce nu este rară, ce produce multă suferință zilnic. Mă refer la varicele din jurulSunt femei ce au dureri de burtă zilnic, ce se accentuează atunci când fac mișcare, stau pe scaun, lucrează a birou, condus și așa mai departe. Aceste dureri se accentuează și mai mult în perioada menstruală. Femeile merg la ginecolog și li se spune că totul e în regulă. Multe sunt trimise chiar și la psiholog sau la psihiatru, pentur că medicii nu le cred. Apoi ele însele cred că această durere nu e din burtă” spune dr. Rareș Nechifor, medic primar radiologie intervențională, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Varicele care se formează în zona uterului pot fi depistate cu metode de diagnostic imagistice mai ample, de tipul ecografiei doppler.

„Însă, atunci când se face o ecografie doppler, ce investighează vasele de sânge din pelvis, surpriză, găsim niște vene dilatate, varicoase, în jurul uterului, iar asta produce o congestie. Toată lumea știe că varicele la picioare produc durere, umflături, durere ce se accentuează la căldură. Fix după acest principiu funcționează și varicele din jurul uterului” mai spune dr. Rareș Nechifor, medic primar radiologie intervențională, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.