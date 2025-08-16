VIDEO Cât de importante sunt promisiunile pentru jurnalista Ioana Maria Moldovan

Emisiunea „Minți sclipitoare” din această săptămână a avut-o ca invitată pe jurnalista și realizatoarea TV, Ioana Maria Moldovan. În calitate de oaspete al ediției, Ioana Maria Moldovan a vorbit, printre altele, și despre cât de important este să promitem lucruri, dar să ne ținem promisiunile. Din punct de vedere psiho-emoțional îndeplinirea unei promisiuni este foarte validantă și binefăcătoare.

„Eu fiind ardeleancă, promisiunile la mine sunt promisiuni. Și atunci când promit înseamnă că fac tot posibilul să mă țin de promisiune. În general, nu prea promit, iar Andrei știe că foarte bine că atunci când promitem un lucru trebuie să ne asumăm și să facem tot ce ține de noi pentru a pune acea promisiune în aplicare” a explicat Ioana Maria Moldovan, jurnalistă și prezentatoare tv, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.

Secretele propriilor destine

Se spune că toate drumurile pe care le parcurgem în viață sunt proiectate undeva în Univers și că el este cel care decide pentru noi. Aceeași opinie o împărtășește și Ioana Maria Moldovan.

„Cred că fiecare avem un destin și o cruce de dus și cred că indiferent ce facem noi, nu putem decât să oprim puțin să ajungem la destinație sau să ricoșăm din drumul nostru, dar tot acolo ajungem. Vom fi, poate, mai pregătiți, dar totul depinde doar de noi” mai spune Ioana Maria Moldovan, jurnalistă și prezentatoare tv, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.