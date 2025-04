VIDEO Ce este și cum se manifestă tusea convulsivă. Medic: „Poate fi mortală această boală”

Într-o țară în care rata de vaccinare este scăzută, precum România, boli care în trecut erau ținute sub control datorită imunizării revin astăzi și creează probleme. Un astfel de exemplu este tusea convulsivă, afecțiune ale cărei simptome pot pune chiar viața în pericol pacienților. Cele mai mari riscuri sunt, din nefericire, la copii.

Tusea convulsivă este una din bolile copilăriei și este provocată de o bacterie. Boala este foarte contagioasă, dar poate fi prevenită prin vaccinare. Din păcate, interesul românilor pentru vaccinarea copiilor este foarte scăzut, așa că în unele zone din țară au apărut chiar focare de tuse convulsivă.

„Tusea convulsivă este una din bolile copilăriei, foarte contagioasă și care este provocată de o bacterie. Dar de care am credeam că am scăpat prin vaccinare dar, din nefericire, lucrul acesta ni s-a demonstrat că nu este adevărat și mai ales în ultimul an când am avut destul de multe cazuri de tuse convulsivă mai ales în județele din sudul țării, Călărași, Giurgiu, Ialomița, copii nevaccinați” a declarat dr. Ștefan Lazăr, medic primar boli infecțioase Spitalul „Victor Babeș” din București, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Simptomele tusei convulsive

Simptomele tusei convulsive sunt date de tusea foarte puternică. Pacienții tușesc până când aproape că rămân fără aer în plămâni. Din această cauză există risc ridicat de mortalitate.

„Una dintre descrierile plastice ale bolii este aceea că ea este numită tusea de 100 de zile. Tusea este un fenomen foarte serios. De ce-i spune tuse convulsivă? Sunt niște episoade repetitive de tuse până ce copilul nu mai are aer în plămâni. Problema este că această boală poate da mortalitate și mai ales la sugarii mici” a mai spus dr. Ștefan Lazăr, medic primar boli infecțioase Spitalul „Victor Babeș” din București.