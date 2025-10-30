VIDEO Cele mai comune simptome ale cancerului de sân

Cancerul de sân nu doare, cel puțin în fazele incipiente. El poate fi descoperit în momentul în care la nivelul sânilor apar modificări ale pielii sau prezența unor formațiuni care se simt la palpare.

„Cancerul de sân doare extraordinar de rar și, de obicei, în stadii avansate. Nu ne așteptăm ca un cancer să ne facă să avem dureri la nivelul unui sân” susține dr. Elena Claudia Teodorescu, medic primar radiologie și imagistică medicală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

În momentul în care apare o durere difuză la nivelul sânilor este recomandat ca persoanele care o resimt să ceară sfatul medicilor.

„Când totuși apare durerea la nivelul sânilor ar trebui să palpăm, să vedem dacă se asociază cu o altăî modificare, dacă este pielea modificată în zona respectivă. Chiar și culoarea pielii poate fi modiifcată, retracția mamelonului poate fi un semn. Putem vedea modificări la nivelul axilei. Sunt paciente care descoperă modificări la nivelul axilei, iar asta le aduce la medic” mai spun Elena Claudia Teodorescu, medic primar radiologie și imagistică medicală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.