VIDEO Cine cedează primul într-o ceartă și de ce e important să facem asta

În orice relație pot exista discuții aprinse. Important este cum gestionăm astfel de situații și, totodată, de ce este important să știm când să dăm un pas înapoi pentru ca situația să nu escaladeze. De cele mai multe ori regula „cine cedează primul” are multe avantaje și ajută partenerii să-și rezolve probleme.

„Cred că e important să ținem cont de ideea de spațiu. Dacă ești într-o dispută cu partenerul, cu părinții sau chiar cu cei mici, și te-ai înfuriat foarte tare, e sănătos să iei o pauză de 10 minute și să spui „hai să punem subiectul ăsta de-o parte și să discutăm altă dată”. De obicei, certurile seara nu ajung la un rezultat bun, iar discuțiile pot fi amânate până a doua zi dimineață” susține Raluca Ștefan, psiholog și psihoterpeut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Răspunsul imediat și gestionarea lui

Cu toate acestea, apar și situații în care răspunsul trebuie să vină imediat. În acest caz, psihologii ne recomandă să analizăm întreaga situație și să oferim acele răspunsuri care ne oferă siguranță și care nu generează o escaladare a situației.

„Sunt și momente în care ai nevoie să răspunzi imediat la emoția pe care o simți. În cazul acesta poți face ciclul acesta foarte rapid în minte, să te gândești cum ar fi mai sănătos să reacționezi și apoi și pentru cei din jur” mai spune Raluca Ștefan, psiholog și psihoterpeut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.