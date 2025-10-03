VIDEO Cum afectează fumatul montarea implanturilor

Despre efectele fumatului asupra organismului s-au realizat numeroase studii. Medicii stomatologi atrag atenția cu privire la faptul că țigările pot afecta siguranța implanturilor montate persoanelor care au acest viciu.

„Practic în cavitatea orală, țigara în sine cu tot ce înseamnă gudronii din tutun, căldura care e emanată de țigară, toate acestea împreună scad diminuarea vaselor mici de sânge și implicit puterea de refacere a acestei zone” susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Integrarea implanturilor în os poate fi afectată din cauza fumatului. Componentele chimice din țigară pot împiedica eficiența tratamentului cu implanturi dentare.

„În ceea ce privește în mod specific integrarea implanturilor. Ele se inseră într-un punct format în os, după care celulele sangvine populează microcavitățile de pe suprafața implantului și astfel rezultă uniunea dintre os și implant. Dacă avem puține vase de sânge, aceste celule sunt mult mai puține deci uniunea dintre implant și os nu se mai realizează. Pur și simplu se poate clătina pentru că osul a suferit o liză” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.