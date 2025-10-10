VIDEO Cum ajung pacienții la un navigator medical?

Rolul navigatorului medical este acela de a fi o punte de legătură între pacienți și sistemul de sănătate. Oamenii îi descoperă, de cele mai multe ori, întâmplător, atunci când solicită sprijinul organizațiilor non guvernamentale.

„În foarte multe cazuri, pacienții au ajuns la noi prin intermediul altor pacienți. Adică, din om în om, aflând despre experiența unui pacient care a fost ajutat de navigator, au cerut și ei contacte sau se adresează ONG-uri pentru a solicita suport. De cele mai multe ori, prima solicitare când te izbești de o afecțiune gravă în România este suportul financiar, pentru că nu ne cunoaștem drepturile. Necunoscându-și drepturile, ei scriu ONG-urilor și atunci află că există posibilitatea ca ei să fie ghidați prin sistem de navigatori care să le explice ce drepturi au, unde pot cere o altă opinie. Ce poate fi decontat, ce poate fi decontat în străinătate dacă tratamentul nu poate fi efectuat în România” spune Monica Althamer, navigator medical, activist civic pentru drepturile pacienților, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Având în vedere solicitările venite din partea pacienților, organizațiile non guvernamentale și-au adaptat serviciile și pregătesc navigatori medicali care să fie alături de pacienți.

„Au început să afle că există servicii destinate pacienților în ultimele luni. Fundația în care eu activez are un astfel de serviciu gratuit, destinat pacienților cu afecțiuni severe și familiilor lor. Pentru că bolile acestea afectează întreaga familia” susține Monica Althamer, navigator medical, activist civic pentru drepturile pacienților, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

