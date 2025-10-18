VIDEO Cum își împarte viața profesională și cea de familie Eugenia Foarfecă, jurnalistă Medika TV

Când ai o carieră de succes, viața de familie poate fi afectată. Jurnalista Medika TV, Eugenia Foarfecă, a explicat cum își împarte timpul între carieră și familia pe care o are.

„Este foarte dificil să găsești acest echilibru. Cumva cuvântul de ordine este cumpătare. Nici prea mult din muncă, nici prea puțin timp petrecut acasă. Și atunci când reușești cumva să găsești în sfârșit timpul petrecut acasă, să fie unul de calitate, să încerci să fii prezent. Însă, trecând anii având copii, familia mea, pentru cei mici nu contează partea aceasta financiară. Vor să fii prezent în viața lor, vor să fii tu mama alături de ei și mai puțin ce le cumperi, ce le dai, ce le oferi” susține Eugenia Foarfecă, jurnalist senior pe zona de sănătate, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.

Echilibrul, cheia succesului

Jurnalista Eugenia Foarfecă le-a recomandat oamenilor să încerce pe cât posibil să aibă un echilibru între profesie și familie.

„Ce-aș recomanda, deși e greu în ziua de astăzi, e un echilibru între locul de muncă, orele petrecute acolo, dacă se poate să nu stăm peste program, și rămas timp și pentru acasă. Cumva și dacă locul de muncă nu permite, să cerem către șefi să se schimbe puțin lucrurile, să nu le lăsăm așa” mai spune Eugenia Foarfecă, jurnalist senior pe zona de sănătate, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.