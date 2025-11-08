VIDEO Lista băuturilor care ne afectează smalțul dinților

Medicul stomatolog Ramona Hârbu a atras atenția cu privire la faptul că anumite vicii sau băuturi ne pot afecta sănătatea dinților.

Din cauza cafelei, de exemplu, dinții pot căpăta o culoare gălbuie, având un aspect nesănătos. De asemenea, și fumatul colorează neplăcut dinții.

„Mare atenție la fumat. Fumătorii ar trebui să vină mai des la controale, la detartraje, pentru că fumatul este un factor favorizant în boala parodontală. Colorează dinții…Colorează dinții și băuturile acidulate, cafeaua…Nu pot fi totuși interzise, o cafea cel mult două pot fi băute pe zi” spune dr. Ramona Hîrbu, medic specialist stomatologie generală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.