VIDEO Lista băuturilor care ne afectează smalțul dinților

FacebookEmailWhatsApp

Medicul stomatolog Ramona Hârbu a atras atenția cu privire la faptul că anumite vicii sau băuturi ne pot afecta sănătatea dinților.

Din cauza cafelei, de exemplu, dinții pot căpăta o culoare gălbuie, având un aspect nesănătos. De asemenea, și fumatul colorează neplăcut dinții.

„Mare atenție la fumat. Fumătorii ar trebui să vină mai des la controale, la detartraje, pentru că fumatul este un factor favorizant în boala parodontală. Colorează dinții…Colorează dinții și băuturile acidulate, cafeaua…Nu pot fi totuși interzise, o cafea cel mult două pot fi băute pe zi” spune dr. Ramona Hîrbu, medic specialist stomatologie generală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Categorii: Știri, Video
Tags: , , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Supă de varză pentru slăbit – gustoasă, hrănitoare și ușor de preparat
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro