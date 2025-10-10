VIDEO Febra la copii, când ne alarmăm și mergem la spital?

Tot mai expuși la virusurile de răceală și gripă, copiii pot face febră. Important este cum sunt gestionate aceste episoade febrile, astfel încât părinții să nu se alarmeze. Dacă febra apare la un copil de doar câteva luni, atunci este nevoie de un consult de specialitate. În cazul în care copilul este mai mare, atunci febra trebuie monitorizată și doar dacă se menține foarte ridicată putem cere medicului un consult

„În ceea ce privește febra în cazul copiilor, este bine să face o mențiune legată de vârsta copilului, pentru că dacă vorbim de un bebeluș de câteva luni, în cazul acesta febra o tratăm în mod diferit. O febră la un copil mic ne poate aduce direct la camera de gardă direct, când vorbim de un copil de o lună, maxim două. Abia după vârsta de 3 luni ne mai relaxăm puțin. Până la 3 luni, febra la un copil atât de mic înseamnă un consult medical, cu medicul de familie sau pediatru. Iar dacă nu se poate, trebuie mers la camera de gardă” susține dr. Mihaela Niță, medic pediatru, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

După vârsta de 3 luni, episoadele febrile trebuie monitorizate, iar dacă febra depășește 38,5 atunci trebuie să cerem sfatul unui medic.

„După vârsta de 3 luni, depinde mult de valoarea febrei. 38 – 38,5 urmărim copilul, vedem și alte simptome. Dacă depășește 38,5 se duce către 39 și atunci e indicat să avem un consult medical. Când ajungem să avem un copil mai mare cu vârsta de peste 1 an, care ajunge și la colectivitate, atunci lucrurile se mai relaxează” mai spune dr. Mihaela Niță, medic pediatru, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.