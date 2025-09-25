VIDEO Gestul simplu care spune totul despre sănătatea sânilor

Prevenția medicală este foarte importantă pentru sănătatea noastră. Chiar și boli grave precum cancerul de sân pot fi descoperite mai repede, iar datorită prevenției se poate vorbi despre îmbunătățirea speranței de viață a pacientelor. Prevenția poate începe chiar de acasă, în intimitatea femeilor, prin simplul gest al autopalpării. Medicii recomandă femeilor să-și autoexamineze sânii, iar dacă descoperă formațiuni suspecte să ceară ajutorul specialiștilor.

„Măsuri simple precum autopalparea sau prezentarea la mamografii pentru pacientele care știu că în familie au un trecut neoplazic sunt importante pentru depistarea precoce a cancerului și în lansarea unui tratament care are o mare probabilitate să ducă la un rezultat foarte bune, la practic la menținerea speranței de viață a tratamentului” a explicat dr. Liviu Stoleru, medic primar radioterapie, șef Centru Radioterapie Neolife Băneasa, Centrul Medical Neolife, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Cancerul de sân poate fi ținut sub control

Autopalparea ca metodă de prevenție este importantă deoarece, descoperit în stadii incipiente, cancerul de sân poare fi ținut sub control, iar astfel speranța de viață a pacientelor se îmbunătățește semnificativ.

„Este important să descoperim boala într-un stadiu incipient pentru că prognosticul este excelent. Se poate spera la vindecare. Bineînțeles că atunci când este descoperit în stadii avansate, prognosticul nu este favorabil, iar supraviețuirea are suferit” mai spune dr. Liviu Stoleru, medic primar radioterapie, șef Centru Radioterapie Neolife Băneasa, Centrul Medical Neolife, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.