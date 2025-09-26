VIDEO Hipotiroidia, o problemă de sănătate tot mai des diagnosticată

Hipotiroidia este una dintre disfuncțiile glandei tiroide tot mai des diagnosticată în populația generală. Medicii spun că cea mai frecventă cauză este reprezentantă de tiroidita autoimună, una dintre bolile cu o mare incidență mai ales în cazul femeilor.

„Problemele legate de hipotirioidie afectează atât femeile, cât și bărbații. Cea mai frecventă cauză de hipotiroidie la acest moment este reprezentată de tiroidita autoimună. Este o afecțiune frecventă se estimează că 10% din populația României suferă de această boală. Se întâlnește la femei cu precădere, dar există și bărbați diagnosticați cu tiroidită autoimună” susține dr. Elena Drăgan, medic endocrinolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Investigarea funcției tiroidei este esențială pentru că probleme care apar la nivelul acestei glande nu sunt de neglijat. De la modificări ale stărilor de dispoziției și până la modificări ale greutății corpului, hipotiroidismul afectează întreg organismul.

„Hipotiroidia poate fi observată chiar și la nivelul unghiilor care pot suferi niște modificări de fiormă sau structură, dar sunt multe deficite care pot mima această problemă” mai spune dr. Elena Drăgan, medic endocrinolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.