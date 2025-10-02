VIDEO Importanța prevenției în tratamentul cancerului de sân

Foarte multe femei ajung să descopere cancerul de sân mult prea târziu, iar în stadii avansate creșterea speranței de viață se diminuează. Situația ar fi cu totul alta dacă femeile ar merge regulat la medic pentru controale astfel încât, dacă apar probleme, acestea să fie diagnosticate la început. În stadii incipiente, cancerul de sân se poate trata și vindeca.

„Și mie îmi este greu să dau acest diagnostic, îmi imaginez cum este pentru persoana din fața mea să primească acest diagnostic. Uneori este sfârșitul lumii, tot ce știau până atunci se poate nărui din cauza bolii” spune dr. Aniela Nodiți, medic chirurg cu supraspecializare în chirurgie oncologică, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Medicul Aniela Nodiți recomandă pe această cale tuturor femeilor să meargă la medic și să efectueze controalele specifice pentru a ști că totul e în regulă cu sănătatea lor.

„Vreau să le spun că dacă fac investigații la timp, dacă merg la medic, dacă se autopalpează, dacă efectuează ecografii sau mamografii, în cazul în care apare boala o să o descoperiți devreme. Și atunci șansele de vindecare cresc” mai spune dr. Aniela Nodiți, medic chirurg cu supraspecializare în chirurgie oncologică, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.