VIDEO Importanța screeningului în depistarea precoce a cancerului de sân

Screeningul este un instrument care ajută pacientele să-și descopere problemele oncologice ale sânului într-un stadiu incipient. Descoperit la timp, cancerul mamar este ușor de tratat, iar șansele de îmbunătățire a calității vieții pacientelor cresc semnificativ.

„Cancerele de sân diagnosticate în stadii incipiente sunt vindecabile. Nu doar că sunt vindecabile, tratamentul este mult mai ușor, stilul de viață rămâne apropiat de cel care a fost înainte. Screeningul oferă multe beneficii, ne asigurăm că dacă ceva se întâmplă, a fost descoperit la timp și reușim să controlăm boala” explică dr. Amelia Mihai, medic primar obstetrică-ginecologie, cu specializare în ginecologie oncologică și chirurgie mamară, la Spitalul Memorial Băneasa, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Screeningul oferă pacientelor șansa unei vieți normale după ce au primit un diagnostic de boală oncologică a sânului.

„La nivel mondial este cel mai întâlnit cancer, este însă o formă care dacă e descoperită la timp lucrurile sunt în beneficiile pacientelor. Parcursul pacientelor de la momentul diagnosticului este unul mai blând datorită screeningului” mai spune dr. Amelia Mihai, medic primar obstetrică-ginecologie, cu specializare în ginecologie oncologică și chirurgie mamară, la Spitalul Memorial Băneasa, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.