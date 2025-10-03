VIDEO Încrederea în medicul stomatolog, cheia succesului tratamentului primit

Comunicarea medic-pacient chiar și în stomatologie contează enorm pentru succesul tratamentului dentar de care cel din urmă beneficiază. Astfel, este important să se creeze o legătură de încredere între medic și pacienții care ajung în cabinetul său.

„După mine este importantă comunicare medic – pacient, în orice demers terapeutic. Eu chiar consideră că succesul oricărei manopere ține de echipa medic-pacient constituită la început. Pentru a face echipă cu pacientul e bine să se comunice eficient din secunda zero” susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal.

Chiar dacă nu tratează copii, în practica sa profesională dr. Lorelei Nassar interacționează și cu micii pacienți, cărora le explică pe înțelesul lor ce presupune tratamentul stomatologic de care urmează să beneficieze.

„Frica pacientului pleacă de la lipsa de înțelegere a unor mecanisme. Pentru a înțelege trebuie să-i explicăm omului ceea ce va urma. Se întâmplă de multe ori să vină și copii, deși nu tratez copii, și tot timpul rog părinții să mă lase cu cei mici să le explic lor ce va urma și copiii înțeleg ce urmează. Evident că discutăm și cu adulții, dar vreau ca cei mici să se simtă confortabil” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal.