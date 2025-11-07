VIDEO Infarctul pe înțelesul tuturor. Cum apare și de câte tipuri este?

Deși este asociat de cele mai multe ori cu inima, infarctul poate afecta și alte organe. Este generat de factori metabolici, precum depunerea plăcilor de aterom la nivelul vaselor de sânge.

„Infarctul reprezintă moartea celulară secundară lipsei de oxigen. Oxigenul nu ajunge pentru că nu este transportat sângele oxigenat, ca urmare a îngustării vaselor de sânge. Vasul se poate astupa prin creșterea plăcilor de ateroscleroză” susține dr. Irina Gafton, medic specialist cardiolog – Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Nu doar inima poate fi afectată de infarct, ci și alte organe ale corpului. „Infarctul nu are legătură doar cu inima. Putem suferi de infarct cerebral sau chiar infarct renal. Poate să apară și la plămâni, iar în cazul acesta vorbim despre infarct pulmonar” mai spune dr. Irina Gafton, medic specialist cardiolog – Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.