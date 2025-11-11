VIDEO Institutul Oncologic din Cluj – Napoca, nominalizat pentru a face parte din Rețeaua Europeană a Centrelor Oncologice Integrate

Recent, la Paris, a fost lansată Rețeaua Europeană a Centrelor Oncologice Integrate, iar 11 state au nominalizat 33 de centre candidate care pot face parte din această asociere. Printre statele care au făcut astfel de nominalizări s-a numărat și România, cu Institutul Oncologic din Cluj-Napoca.

„Până la acest moment sunt 33 de centre și obiectivul este să fie 100. Pentru prima dată facem și noi parte din primul val de aderare. Ceea ce e onorant și în aceeași măsură dovedește faptul că, punctual, ne-am făcut datoria în unele subdomenii” susține prof. univ. dr. Patriciu Achimaș Cadariu, medic primar ginecolog cu supraspecializare în chirurgie oncologică și ginecologie oncologică, coordonator al Centrului Național de Competență în domeniul Cancerului, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Această nominalizare înseamnă enorm pentru unitatea medicală care, de peste două decenii face eforturi pentru a acorda servicii medicale de calitate pacienților oncologici.

„Pentru Institut înseamnă foarte mult, este încununarea unui proces lung, care a început în urmă cu 20 de ani și s-a accelerat în ultimii 10, în care Institutul a identificat ca instrumente de schimbare acreditările europene. Aceste acreditări nu sunt de dragul acreditării. Impun o îngrijire superioară pentru pacienți. Cred că orice român merită asta, iar asta nu se întâmplă peste noapte, ci prin muncă de zi cu zi. În situația noastră, avem și această dovadă. Dincolo de orice prezentare într-o întrunire profesională, în situația” susține prof. univ. dr. Patriciu Achimaș Cadariu, medic primar ginecolog cu supraspecializare în chirurgie oncologică și ginecologie oncologică, coordonator al Centrului Național de Competență în domeniul Cancerului, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.