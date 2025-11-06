VIDEO Maraton Medika TV – Beneficiile laserului în estetică, explicate de dr. Olga Simionescu

Laserul a revoluționat și lumea medicală, iar domeniul esteticii se bazează pe dispozitivele care utilizează tehnologia laser. Invitată la Maratonul Medika TV – Redefinirea esteticii în 2025, prof. univ. dr. Olga Simionescu a vorbit despre importanța utilizării laserului în procedurile de înfrumusețare.

„Laserul este o revoluție în estetică. Laserul fracționat CO2 produce o leziune locală, iar rolul său este de a îmbunătăți textura pielii, pentru că el face coloane controlate termic. Există lasere moderne, unde durata impulsului este mică și unde, practic, acțiunea este mecanică, iar rejuvenarea se face prin alt mecanism. De aceea, laserul poate fi ultilizat în multe combinații” a explicat prof. univ dr. Olga Simionescu,  șef sectie dermatologie – Spitalul Colentina.

