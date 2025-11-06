VIDEO MARATON Medika TV – Dr. Lorelei Nassar: „Longevitatea are legătură cu sănătatea orală”

Longevitatea are multe laturi și implică foarte multe proceduri medicale și metode terapeutice. Longevitatea are legătură directă și cu sănătatea orală. Invitată în cadrul Maratonului Medika TV – Redefinirea esteticii în 2025, medicul stomatolog Lorelei Nassar a vorbit despre această legătură dintre longevitate și sănătatea danturii.

„Longevitatea este legată e o multitudine de terapii, chiar și cele care au legătură cu estetica facială. Și mai puțin publicul larg asociază acest concept cu restaurările în stomatologie. Longevitatea este legată normal și direct de reabilitarea complexă pe implant, pentru că eficiența masticatorie, implică un anume nivel de stabilitate la nivelul tractului digestiv” a subliniat medicul Lorelei Nassar.